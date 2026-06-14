San Julián cumple 32 días de bloqueo y sigue sin avances hacia el diálogo

El municipio de San Julián cumple este domingo 32 días consecutivos de bloqueo sobre una de las principales carreteras que conecta el departamento de Santa Cruz con Beni, una medida de presión que continúa sin cuarto intermedio.

Hasta el momento, la dirigencia que encabeza la movilización no ha confirmado avances en las gestiones para instalar una mesa de diálogo con autoridades del Ministerio de Gobierno y del Ministerio de Defensa, instancia que era esperada para buscar una salida al conflicto.

Reportes recientes

Según reportes desde el lugar, los bloqueadores mantienen cerrado el paso vehicular y continúan apostados sobre la vía principal, afectando la circulación entre ambos departamentos.

La dirigencia anunció que cerca del mediodía podría realizarse un ampliado para evaluar la situación y definir si la medida de presión se mantiene o si se adoptan nuevas determinaciones.

“Se habla de que cerca del mediodía se podría instalar un ampliado por parte de la dirigencia que se encuentra manteniendo este punto de bloqueo”, se informó desde el lugar.

Mientras tanto, la carretera hacia el departamento del Beni permanece interrumpida y se aguarda el pronunciamiento oficial de los dirigentes movilizados sobre el futuro de la protesta, que ya supera el mes de duración.

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