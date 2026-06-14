Por los bloqueos, lecheros de Cochabamba solo podrán entregar el 40% de su producción

Los productores lecheros de Cochabamba se declararon en estado de emergencia luego de recibir una notificación de la industria láctea que establece que, desde este lunes y hasta el 20 de junio, únicamente se recogerá el 40% de la producción de leche debido a las dificultades provocadas por los bloqueos.

El sector calificó la medida como un golpe crítico para la actividad, ya afectada por varias semanas de restricciones en las carreteras y problemas para abastecerse de insumos y alimento para el ganado.

“Tenemos una restricción de acopio aún más dura. Estamos solamente entregando el 40% de la leche que se produce y es una consecuencia catastrófica para el sector lechero”, señaló Mario Mercado, productor lechero.

Según los datos del sector, Cochabamba genera alrededor de 300.000 litros de leche por día, pero con la nueva disposición solo podrá entregar cerca de 120.000 litros a la industria.

“Solo vamos a poder entregar 120.000 litros. Eso es menos de la mitad de la producción”, lamentó Mercado.

Ante la imposibilidad de comercializar toda la producción, los lecheros indicaron que se vieron obligados a inundar los mercados con productos lácteos para intentar recuperar parte de su inversión.

Escasez de alimento para el ganado

Además, advirtieron que la situación se agrava por la escasez de forraje y alimento para el ganado, insumos que habitualmente llegan desde el oriente del país y que actualmente no pueden ser transportados con normalidad.

“Las vacas ya no tienen qué comer. La afectación económica es inconmensurable y cada día aumenta”, afirmó el representante.

Los productores sostienen que muchas granjas ya atraviesan una situación de quiebra y alertan de que la reducción del acopio podría acelerar el cierre de unidades productivas.

El sector pidió al Gobierno asumir acciones urgentes para garantizar la transitabilidad de las rutas y evitar mayores pérdidas económicas en una actividad considerada estratégica para el abastecimiento de alimentos en el país.

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