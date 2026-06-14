Defensa destaca que la paz es el mayor legado de la Guerra del Chaco a 91 años del cese de hostilidades

A 91 años del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco, el Ministerio de Defensa destacó este domingo que el principal legado del conflicto entre Bolivia y Paraguay es la paz, entendida como base fundamental para la estabilidad, el desarrollo y la convivencia entre naciones.

El mensaje institucional fue emitido durante el acto conmemorativo realizado en el Colegio Militar del Ejército “Gualberto Villarroel”, ubicado en la zona de Irpavi de la ciudad de La Paz, donde participaron autoridades militares y representantes del sector defensa.

La posición oficial fue expresada por el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, a través de un mensaje leído por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Víctor Hugo Balderrama Quezada.

En su intervención, la autoridad destacó que la experiencia histórica entre Bolivia y Paraguay demuestra que incluso los conflictos más dolorosos pueden transformarse en relaciones de cooperación, integración y respeto mutuo.

“La paz siempre será más valiosa que el conflicto”, señala el mensaje del ministro de Defensa, al remarcar que ambos países han logrado construir una relación basada en el diálogo y la amistad.

Cooperación mutua

Asimismo, se resaltó que Bolivia y Paraguay mantienen actualmente espacios de cooperación y entendimiento, enfocados en objetivos comunes y en la necesidad de fortalecer la unidad regional frente a desafíos contemporáneos.

Durante el acto, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas recordó el sacrificio de los combatientes de ambos países y subrayó que la Guerra del Chaco dejó enseñanzas profundas en materia de soberanía, unidad nacional y preservación de la paz.

Conmemora a excombatientes

Balderrama afirmó que la relación actual entre Bolivia y Paraguay representa una forma de honrar la memoria de los excombatientes, al haber convertido una historia de enfrentamiento en una etapa de cooperación y hermandad.

El acto concluyó con un homenaje a los héroes de la contienda y un llamado a fortalecer los lazos de integración, diálogo y entendimiento entre ambas naciones.

La Guerra del Chaco, librada entre 1932 y 1935, es considerada uno de los episodios más importantes de la historia de ambos países, cuyo recuerdo hoy es utilizado como referencia para reforzar el valor de la paz como camino de desarrollo.

Con informaición del Ministerio de Defensa

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