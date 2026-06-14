Transporte opera con normalidad entre Chulumani y La Paz, pero preocupa la falta de diésel

Este domingo 14 de junio, en el sector de la terminal de buses de Chulumani, se evidenció movimiento de buses y minibuses que realizan viajes hacia la ciudad de La Paz, donde el servicio de transporte interprovincial opera con normalidad, aunque con dificultades por el abastecimiento de combustible.

En el lugar, pasajeros y conductores señalaron que los viajes se están realizando, pero con dificultades para la compra de diésel, lo que estaría afectando directamente el costo del servicio.

Precio de pasajes

Según el reporte, el pasaje en bus hacia la ciudad de La Paz se mantiene en 50 bolivianos, aunque los transportistas advierten que este costo podría variar dependiendo del abastecimiento de combustible.

Buses salen con normalidad

Los vehículos continúan realizando el carguío de productos como coca y habilitando viajes hacia la sede de gobierno, especialmente en rutas como Chulumani – La Paz, donde el tiempo estimado de viaje es de alrededor de cinco horas.

“Los buses están saliendo normalmente, pero depende de conseguir diésel para poder trabajar”, indicaron los conductores.

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