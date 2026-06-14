Se acaba el tiempo: ¿hasta cuándo puede cobrar el Bono PEPE?

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ingresó en su etapa final de pagos y las autoridades recordaron a la población que el plazo para cobrar los saldos acumulados vence de manera impostergable el próximo 19 de junio.

Según datos oficiales, el programa alcanzó un avance del 91% en la entrega de los beneficios, lo que significa que la mayoría de los beneficiarios ya realizó el cobro correspondiente. Sin embargo, aún existe un 9% de personas pendientes, por lo que se intensificó la campaña informativa para evitar que pierdan este apoyo económico.

¿Quiénes pueden cobrar el PEPE?

El beneficio está dirigido a personas que reciben la Renta Dignidad, el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, el Bono para Personas con Discapacidad y el Bono de Indigencia, entre otros programas de asistencia social.

Las autoridades exhortaron a los beneficiarios rezagados a acudir a las entidades financieras habilitadas para realizar el cobro antes de que concluya el plazo establecido.

Canales para verificar si es beneficiario

Para facilitar las consultas, se habilitaron distintos mecanismos de verificación. Uno de ellos es 800 10 10 70 y 77199342 , donde los usuarios pueden recibir orientación sobre el beneficio.

Asimismo, la población puede acceder a dos herramientas digitales gratuitas para confirmar si cuenta con pagos pendientes:

Escaneo del código QR habilitado en la campaña oficial.

Portal web www.gestora.bo, donde solo se debe ingresar el número de carnet de identidad y la fecha de nacimiento.

Llamado a los rezagados

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo del Programa Extraordinario de Protección y Equidad es fortalecer la protección social y brindar un respaldo económico a miles de familias bolivianas.

Por ello, insistieron en que los beneficiarios pendientes no esperen hasta el último momento para realizar el trámite y evitar inconvenientes que les impidan acceder al pago dentro del periodo establecido.

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