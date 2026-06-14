¿Bajó el dólar paralelo? Así cotiza la tarde de este domingo 14 de junio

La jornada económica de este domingo ha mostrado una leve tendencia a la baja en las principales plataformas de monitoreo del dólar en el país. El mercado paralelo refleja ajustes importantes tras una apertura que inicialmente presentaba cifras superiores a las actuales.

Descenso en portales digitales

El sitio Dolarboliviahoy.com registró pasado el mediodía una cotización de Bs. 9,91 para la compra y Bs. 9,90 para la venta. Esta cifra representa una disminución frente a los Bs. 9,92 y Bs. 9,89 que se observaron durante las primeras horas de la mañana de hoy.

Valores del ente oficial

El Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene los valores del tipo de cambio oficial compra Bs 6,86 y venta Bs 6,96.

Este comportamiento descendente en los tres indicadores principales marca una diferencia clara entre la actividad matutina y la estabilidad de mediodía. Los analistas y ciudadanos permanecen atentos a cómo cerrará la cotización de la divisa en el resto del fin de semana.

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