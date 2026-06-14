¿No puede pagar su crédito? Así funciona el Programa de Alivio Financiero

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas puso en marcha el Programa de Alivio Financiero, una iniciativa destinada a las personas que enfrentan dificultades para cumplir con las cuotas de sus créditos debido a cambios en su situación económica.

La medida permite solicitar la reprogramación o refinanciamiento de préstamos, adecuando las cuotas y los plazos de pago a la capacidad económica actual de cada prestatario.

Beneficios

Entre los principales beneficios, se encuentra la posibilidad de acceder a un periodo de gracia de hasta seis meses, durante el cual no se realiza el pago de capital, intereses, seguros, comisiones ni otros cargos asociados al crédito.

Asimismo, los beneficiarios pueden obtener una prórroga de hasta 30 días sin efectuar pagos mientras se procesa la solicitud correspondiente.

Las autoridades también destacaron que acceder a este programa no afectará automáticamente la calificación crediticia de los solicitantes.

Desde el Gobierno señalaron que esta medida forma parte de las acciones económicas impulsadas para brindar mayor estabilidad financiera a las familias bolivianas y apoyar a quienes atraviesan dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.

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