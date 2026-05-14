¡No pierdas el bono PEPE! Mañana vence el plazo para actualizar el registro de beneficiarios del Juancito Pinto

Mañana, viernes 15 de mayo de 2026, concluye de manera definitiva el plazo ampliado del Ministerio de Educación para el registro de información de los beneficiarios y actualización del Bono Juancito Pinto para acceder al bono PEPE (Programa de Apoyo a la Permanencia Escolar).

Detalles del cierre de registro

Tras una semana de prórroga que inició el pasado 7 de mayo, las autoridades instan a las familias que aún no han regularizado sus datos a acudir a sus centros correspondientes para evitar quedar fuera de este beneficio que busca garantizar la permanencia escolar en el país.

Fecha límite: Viernes 15 de mayo de 2026.

Lugar del trámite: Unidades educativas y centros de educación alternativa.

Titularidad: El registro debe ser realizado por el mismo titular que realizó el cobro previo del Bono Juancito Pinto.

Cero burocracia: Sin requisitos adicionales

Para agilizar el proceso y facilitar el acceso a las familias más vulnerables, el Ministerio ha enfatizado que durante este periodo de registro NO se solicitarán documentos extra. Los tutores no necesitan presentar:

Fotocopias de Cédula de Identidad.

Cartas de solicitud para cambio de titular de cobro.

Cualquier otro documento adicional no estipulado previamente.

Avance del Programa PEPE

Al 13 de mayo de 2026, el "Contador de Pagos" del programa muestra un avance significativo del 91.8%. En el caso específico del Bono Juancito Pinto, ya se han alcanzado 956,700 beneficiarios de un total de 1,023,064 habilitados para el pago.

"Este registro es fundamental para asegurar que el refuerzo económico llegue a todas las familias bolivianas de manera eficiente, brindando una atención con calidad y calidez humana", destaca el comunicado oficial.

Se recomienda a los interesados realizar la consulta de verificación directamente en su unidad educativa para confirmar que sus datos estén correctamente ingresados antes del cierre de jornada de mañana.

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