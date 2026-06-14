Se apaga una voz histórica del folclore boliviano: fallece Luis Paiva

La música boliviana está de luto. Este domingo se confirmó el fallecimiento de Luis Paiva Quinteros, reconocido músico, docente y director artístico, considerado una de las figuras más influyentes del folclore nacional y uno de los fundadores de la emblemática agrupación paceña Los Kory Huayras.

La noticia generó numerosas muestras de pesar en el ámbito cultural del país. Instituciones, artistas y autoridades expresaron sus condolencias y destacaron el aporte que Paiva realizó durante más de cinco décadas a la preservación, promoción y fortalecimiento de la música tradicional boliviana.

Entre los pronunciamientos se encuentra el del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, que resaltó la trascendencia de su trayectoria artística. “Su invaluable aporte a la música folclórica boliviana, su compromiso con nuestras tradiciones y su incansable labor en la difusión de la cultura nacional dejan una huella imborrable en la historia artística de nuestro país”, señala la publicación oficial.

A lo largo de su carrera, Luis Paiva se convirtió en una referencia del folclore boliviano gracias a su trabajo como intérprete, compositor y formador. Su aporte fue fundamental en la difusión de géneros tradicionales como la cueca, el huayño y el taquirari, expresiones musicales que promovió dentro y fuera del país.

Su influencia también alcanzó el ámbito académico y formativo, donde contribuyó a la preparación de nuevas generaciones de artistas. Su compromiso con la enseñanza y la preservación de las tradiciones musicales permitió que su conocimiento trascendiera los escenarios para convertirse en parte del patrimonio cultural boliviano.

Además de su labor artística, Paiva fue reconocido por su contribución al desarrollo del canto polifónico y por enriquecer el repertorio musical nacional. Su trabajo ayudó a consolidar una identidad sonora que hoy forma parte de la memoria colectiva de Bolivia.

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