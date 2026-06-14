A 91 años del fin de la Guerra del Chaco: el museo que resguarda la memoria de los héroes bolivianos

“Si la memoria se pierde, los héroes mueren dos veces”.

La frase resume la misión que, silenciosamente, cumple un espacio histórico en Santa Cruz. Mientras Bolivia conmemora este 14 de junio los 91 años del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco, el Museo Histórico Militar Héroes del Chaco mantiene viva la memoria de miles de hombres que participaron en el conflicto más importante del siglo XX para el país.

Lejos del bullicio cotidiano, el museo resguarda uniformes, armas, fotografías, mapas, documentos y objetos personales de quienes combatieron entre 1932 y 1935. Cada pieza es un testimonio de sacrificio, resistencia y patriotismo.

Sin embargo, existe una realidad preocupante: gran parte de las nuevas generaciones desconoce la existencia de este lugar y, en muchos casos, ignora la dimensión histórica de la Guerra del Chaco.

Un viaje al pasado

Al ingresar al museo, el visitante encuentra mucho más que vitrinas y objetos antiguos. Cada sala reconstruye fragmentos de una época marcada por el sufrimiento y el heroísmo.

Entre las reliquias destacan armamentos utilizados durante la contienda, fotografías de los combatientes, documentos históricos y equipos militares que permiten comprender las difíciles condiciones que enfrentaron los soldados bolivianos en el Chaco Boreal.

Uno de los elementos que más llama la atención es una antigua ametralladora refrigerada por agua. Según explican los guías del museo, durante los combates la escasez del líquido era tan extrema que los soldados recurrían a soluciones desesperadas para mantener operativo el armamento.

También se exhiben granadas, municiones, partes de fusiles, caramañolas y otros objetos que permiten dimensionar las dificultades que enfrentaron quienes combatieron en uno de los territorios más hostiles de Sudamérica.

Un mural dedicado a la firma del armisticio recuerda el momento en que finalmente cesaron las hostilidades, el 14 de junio de 1935.

La memoria que vive en las familias

Pero la historia no solo permanece en los objetos. También sobrevive en las familias de quienes participaron en la guerra.

Uno de ellos es Rudy Cuéllar, hijo de Carmelo Cuéllar Jiménez, excombatiente y benemérito de la Guerra del Chaco, quien considera que recordar esta fecha es una forma de agradecer el legado que dejaron miles de soldados bolivianos.

“Nuestros héroes nos dejaron un territorio rico en hidrocarburos y contribuyeron al proceso de transformación del país. Gracias a ellos se consolidaron proyectos fundamentales para el desarrollo de Bolivia”, afirma.

Para Cuéllar, una de las principales enseñanzas transmitidas por su padre fue el patriotismo y el amor por la tierra que defendieron miles de combatientes.

El riesgo del olvido

A nueve décadas del fin de la guerra, existe una preocupación compartida entre historiadores, descendientes y custodios del patrimonio histórico: el progresivo desconocimiento de este capítulo de la historia nacional.

“Sentimos cierta frustración porque esta fecha debería ser recordada con gratitud y civismo. Sin embargo, para muchos ha pasado al olvido”, señala Cuéllar.

La preocupación se centra especialmente en las nuevas generaciones, que cada vez tienen menos contacto con los acontecimientos que marcaron la construcción de la Bolivia moderna.

Para los descendientes de los excombatientes, incorporar una mayor formación cívica e histórica en las aulas podría contribuir a fortalecer el conocimiento sobre la Guerra del Chaco y el sacrificio de quienes participaron en ella.

El conflicto que cambió a Bolivia

La Guerra del Chaco enfrentó a Bolivia y Paraguay entre 1932 y 1935 por el control del Chaco Boreal. Fue el conflicto bélico más grande de Sudamérica en el siglo XX y dejó decenas de miles de muertos en ambos países.

Más allá de los combates, los soldados tuvieron que enfrentar temperaturas extremas, enfermedades, hambre y una constante escasez de agua.

Entre las figuras bolivianas más destacadas de la contienda figuran Germán Busch, David Toro, Bernardino Bilbao Rioja y Enrique Peñaranda.

Aunque Paraguay obtuvo la mayor parte del territorio en disputa, la guerra transformó profundamente la vida política, económica y social de Bolivia.

Acto de homenaje a los héroes del Chaco

En el marco de los 91 años del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco, las actividades conmemorativas continúan en Santa Cruz.

La Asamblea Legislativa Departamental convocó a la ciudadanía a participar del acto por el Día Departamental de la Guerra del Chaco y sus héroes, beneméritos y excombatientes, una fecha destinada a rendir homenaje a quienes participaron en el conflicto que marcó la historia de Bolivia.

La ceremonia se llevará a cabo este lunes 15 de junio, a las 09:00, en el Monumento a Ignacio Warnes de la plaza 24 de Septiembre, donde autoridades, descendientes de excombatientes e instituciones cívicas recordarán el sacrificio de miles de bolivianos que combatieron en el Chaco Boreal.

El acto busca no solo honrar la memoria de los beneméritos, sino también reafirmar la importancia de mantener vivo su legado entre las nuevas generaciones.

Un legado que no debe desaparecer

Hoy ya no quedan testigos directos de aquella guerra. Los últimos excombatientes han partido, dejando la responsabilidad de preservar su memoria a las nuevas generaciones.

En ese contexto, el Museo Histórico Militar Héroes del Chaco se ha convertido en un guardián silencioso de la historia nacional. Sus salas recuerdan que detrás de cada fotografía existe una vida marcada por el sacrificio y que detrás de cada uniforme hay una historia que merece ser contada.

Porque preservar la memoria de los héroes del Chaco no es únicamente recordar una guerra. Es también conservar una parte fundamental de la identidad boliviana.

Y mientras existan familias dispuestas a contar estas historias y espacios que resguarden su legado, los héroes del Chaco seguirán resistiendo al olvido.

Porque la memoria de un país no se conserva únicamente en los libros. También vive en quienes se niegan a dejar que sus héroes mueran por segunda vez.

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