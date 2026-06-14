Ampliado de la COB analizará esta tarde la situación de los bloqueos

Dirigentes de la Central Obrera Boliviana se reúnen en La Paz para decidir la continuidad o pausa de las medidas de presión que superan los 40 días.

La Central Obrera Boliviana (COB) realiza este domingo un ampliado nacional en pleno centro paceño desde las 14:00 horas, donde se definirá si se declara un cuarto intermedio a los bloqueos que afectan al país o si, por el contrario, se mantienen o radicalizan las medidas de presión.

Ampliado reprogramado

El encuentro estaba previsto inicialmente para este sábado, sin embargo, fue reprogramado para esta jornada debido a temas logísticos, según informaron desde la organización sindical.

La reunión se desarrolla en instalaciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, cuyo edificio permanece con las puertas cerradas a la espera de la llegada de dirigentes y delegados de diferentes sectores afiliados a la COB.

Se prevé que a partir de las 13:45 horas comiencen a llegar los representantes sindicales para instalar formalmente el ampliado, en el que se analizará la situación de los bloqueos que ya superan los 40 días y que han generado impacto económico en distintos puntos del país.

Disminución de puntos de bloqueo

En los últimos días se ha reportado una disminución de algunos puntos de bloqueo; sin embargo, otros sectores mantienen sus medidas y advierten con intensificarlas en las próximas semanas, en función de sus demandas.

El ampliado de la COB será clave para determinar el futuro inmediato de las movilizaciones y la transitabilidad en diferentes carreteras del país, especialmente en los sectores más afectados por las protestas.

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