Bloqueos golpean al transporte: cae la demanda de viajes en la Bimodal

La Terminal Bimodal de Santa Cruz se encuentra prácticamente vacía este fin de semana debido a la baja afluencia de pasajeros y la reducción de salidas de buses, situación atribuida a los bloqueos y la incertidumbre en las carreteras del país.

Transportistas señalan que la demanda de viajes ha disminuido drásticamente, lo que ha obligado a reducir las operaciones habituales.

“No tenemos demanda de pasajeros, no sabemos nada del estado de las carreteras porque no estamos saliendo”, indicó un operador del sector.

Rebaja de salida

Según el reporte, anteriormente se despachaban entre 12 y 13 buses diarios hacia distintos destinos; sin embargo, actualmente solo salen uno o dos vehículos, y en muchos casos sin completar su capacidad.

“Antes despachábamos 12 o 13 buses, ahora apenas uno o dos, y ni aún así podemos llenar porque la gente no viaja”, afirmó otro transportista.

Caída de ingresos

La situación ha provocado también una caída en los precios de los pasajes, que en algunos casos se ofrecen por debajo de la tarifa habitual con el objetivo de lograr completar las salidas.

“Estamos vendiendo a 100, incluso 80 bolivianos por llenar los buses, cuando el precio normal es mayor”, señalaron.

Cierre de oficinas

El impacto económico ha llevado al cierre temporal de oficinas y al despido de personal en algunas empresas de transporte, a la espera de una mejora en la situación del país.

“Ya han cerrado las oficinas y han despedido personal hasta que esto mejore”, lamentaron.

Los transportistas piden una pronta solución al conflicto, señalando que los bloqueos afectan a todos los sectores por igual y reducen significativamente el flujo de pasajeros.

“Sería bueno que levanten todo por completo, porque si hay un punto de bloqueo, la gente ya no viaja”, indicaron.

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