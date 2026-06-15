Caravana humanitaria llevará ayuda a transportistas varados por los bloqueos

Una caravana interinstitucional de ayuda humanitaria se movilizará hacia distintos puntos de bloqueo en las carreteras del país para brindar asistencia a los transportistas que permanecen varados desde hace 46 días debido al conflicto social.

Ayuda para transportistas

La iniciativa contará con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y Cáritas, entre otras instituciones, que atenderán a conductores afectados en rutas como La Paz–Cochabamba, La Paz–Oruro y otros tramos donde persisten los bloqueos.

La ayuda contempla la entrega de medicamentos, alimentos, agua, atención médica y oxígeno para personas que presentan problemas de salud o enfermedades de base.

Más de 40 días lejos de casa

Según los reportes, numerosos transportistas llevan casi siete semanas alejados de sus familias, enfrentando condiciones extremas en las carreteras debido a la falta de abastecimiento y servicios básicos.

Además, se recordó que durante el conflicto varios conductores perdieron la vida mientras permanecían retenidos en las rutas, algunos dentro de sus vehículos y otros en circunstancias relacionadas con las difíciles condiciones que enfrentan en los puntos de bloqueo.

Apoyo inmediato

Las instituciones impulsoras de la caravana señalaron que el objetivo es brindar apoyo inmediato a quienes permanecen en situación de vulnerabilidad mientras continúa el conflicto y persisten las restricciones al tránsito en diferentes regiones del país.

Los organizadores prevén recorrer distintos sectores afectados para evaluar las necesidades más urgentes de los transportistas y canalizar la asistencia humanitaria correspondiente.

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