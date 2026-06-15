“Se están burlando del sufrimiento del pueblo”: Rada acusa a dirigentes de provocar crisis humanitaria

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ricardo Rada, afirmó que algunos sectores sociales y dirigentes movilizados “se han convertido en delincuentes” debido a las consecuencias que, según señaló, están generando los bloqueos que se mantienen desde hace 46 días en diferentes regiones del país.

Durante una entrevista, el legislador sostuvo que las medidas de presión han provocado una crisis humanitaria que afecta a transportistas, pacientes y ciudadanos que permanecen varados o con dificultades para acceder a servicios básicos.

“Hay sectores sociales, hay dirigentes que se han convertido en delincuentes que se están haciendo la burla del sufrimiento del pueblo boliviano”, manifestó Rada.

Conductores varados más de 40 días

El parlamentario señaló que existen conductores atrapados en las carreteras, personas que no pueden recibir atención médica y familias afectadas por el desabastecimiento de combustibles y alimentos.

Asimismo, cuestionó los anuncios de algunos sectores movilizados que plantean endurecer las medidas de presión mediante cercos y restricciones al ingreso de productos a determinadas ciudades.

“Ya amenazan y anuncian crímenes de lesa humanidad como dejar sin agua o sin abastecimiento a una ciudad”, afirmó.

Rada también pidió que las investigaciones alcancen a los responsables de las movilizaciones y sostuvo que los hechos registrados durante las últimas semanas no deben quedar en la impunidad.

“Los más de 15 fallecidos que llevamos en las carreteras no pueden quedar sin responsables”, aseguró.

Peticiones atendidas

El diputado consideró que el conflicto superó el ámbito de las demandas sociales iniciales y aseguró que varias de las peticiones planteadas por los sectores movilizados ya fueron atendidas por el Gobierno.

En ese contexto, pidió que se restablezca el orden y que se garantice la libre circulación en las carreteras del país, al advertir que la economía, el transporte y el abastecimiento continúan siendo afectados por la prolongación de los bloqueos.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario marcado por movilizaciones, ampliados de organizaciones sociales y crecientes demandas de distintos sectores para encontrar una salida a la crisis que atraviesa el país.

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