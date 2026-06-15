El drama de los transportistas varados: “Ya no tenemos plata, ya no tenemos nada”

La crisis provocada por los bloqueos de carreteras mantiene a cientos de transportistas atrapados en distintos puntos del país, donde sobreviven en condiciones extremas tras permanecer hasta 46 días lejos de sus hogares.

Sobreviven tras 46 días en carretera

Las imágenes registradas en las rutas muestran a conductores improvisando fogones, cavando pozos para obtener agua y organizando ollas comunes para compartir los escasos alimentos disponibles mientras esperan una solución al conflicto.

“Ya no tenemos plata, ya no tenemos nada”, relató uno de los choferes afectados, reflejando el agotamiento físico y emocional que enfrentan quienes permanecen varados en las carreteras.

Los transportistas denuncian que el frío, la falta de agua potable, la escasez de alimentos y la ausencia de atención médica han convertido la situación en una emergencia humanitaria. Muchos deben dormir dentro de sus camiones y buscar formas improvisadas de subsistencia para resistir las largas jornadas de espera.

Bloqueos cobran la vida de dos transportistas

La preocupación aumentó debido a que varios conductores perdieron la vida durante el periodo de bloqueo. Algunos fallecieron por problemas de salud preexistentes agravados por las condiciones extremas, mientras que otros sufrieron accidentes relacionados con las dificultades para movilizar sus vehículos.

También se reportó el caso de un conductor que fue evacuado de emergencia y permanece internado en terapia intensiva tras sufrir una descompensación.

En medio de la adversidad, los choferes formaron redes de apoyo para compartir alimentos, agua y combustible. Sin embargo, aseguran que la ayuda humanitaria ya no es suficiente.

“Ya no queremos corredores humanitarios, queremos volver a casa”, fue uno de los mensajes más repetidos entre los transportistas.

Mientras algunos lograron abandonar los puntos de bloqueo y regresar con sus familias, otros continúan atrapados en las carreteras, aguardando que las vías sean despejadas para retomar sus actividades laborales y reencontrarse con sus seres queridos.

Los conductores piden a las autoridades y a los sectores movilizados priorizar una solución al conflicto y atender el drama humano que se vive en las rutas del país.

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