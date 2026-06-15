Trágico accidente en la doble vía a La Guardia deja una persona fallecida y heridos

Una persona perdió la vida y otras resultaron heridas tras un grave accidente de tránsito registrado en el kilómetro 13 de la doble vía La Guardia, a la altura del ingreso a la carretera que conecta con Camiri.

De acuerdo con un reporte preliminar, el siniestro ocurrió cuando un vehículo de menor tamaño impactó violentamente contra la parte trasera de un camión por causas que aún son investigadas por las autoridades.

La víctima fatal viajaba en el asiento delantero, al lado del conductor. Debido a la magnitud del choque, su cuerpo quedó atrapado entre los fierros retorcidos del motorizado, que terminó con gran parte de su estructura completamente destruida.

Los demás ocupantes que resultaron heridos fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica, según los primeros reportes desde el lugar del hecho.

El conductor del camión relató a los medios que presuntamente el chofer del vehículo menor se encontraba bajo los efectos del alcohol. “Borracho estaba el chofer, a cerveza olía”, manifestó. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada o descartada mediante las investigaciones correspondientes.

Efectivos de la Policía Boliviana se trasladaron hasta el lugar para iniciar las pericias y establecer las circunstancias exactas del accidente, así como las posibles responsabilidades.

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