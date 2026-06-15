Abríguese: Senamhi anuncia bajas temperaturas y lluvias en varias regiones del país

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este lunes 15 de junio estará marcado por bajas temperaturas en gran parte del país, especialmente en el Occidente, donde se registrarán valores bajo cero. En contraste, algunas regiones del oriente tendrán lluvias y cielos mayormente nubosos.

Occidente

En el occidente del país se presentará una jornada con cielos poco nubosos y temperaturas bajas alcanzando los -6°C.

La Paz tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 4°C y 22°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de -5°C y máxima de 16°C.

Oruro tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre -3°C y 17°C.

Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre -6°C y 18°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los valles presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que poco a poco descienden; no se reporta probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 8°C y 30°C.

Sucre tendrá un cielo poco nuboso, alcanzando valores entre 4°C y 22°C.

Tarija tendrá cielos nubosos y temperaturas que irán de los 2°C a los 28°C.

Oriente

En el oriente boliviano, se prevé una jornada con lluvias en bastantes regiones, con una sensación térmica que vuelve a subir poco a poco.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 16°C y 19°C.

Trinidad prevé una jornada con lluvias y una mínima de 19°C con una máxima de 28°C y probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá cielos nubosos durante la jornada, con temperaturas entre 21°C y 31°C.

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