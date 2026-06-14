Abríguese: anuncian brusco descenso de temperaturas en Santa Cruz

Santa Cruz se prepara para el ingreso de un nuevo frente frío este próximo lunes 15 de junio, fenómeno que provocará un descenso brusco de las temperaturas en distintas regiones del departamento, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas podrían disminuir hasta seis grados centígrados, mientras que las mínimas registrarían descensos de hasta tres grados.

“Tenemos el ingreso de un frente frío que va a traer nuevamente descensos de temperatura, descensos bruscos de máximas hasta 6 grados y descensos de temperaturas mínimas hasta los 3 grados”, informó el pronosticador Diego Peralta.

Las previsiones indican que en Santa Cruz de la Sierra y el Norte Integrado las temperaturas mínimas oscilarán entre los 15 y 17 grados centígrados durante los próximos días.

El occidente ya siente el descenso de temperaturas

Mientras tanto, en el occidente del país ya se sienten con intensidad las bajas temperaturas. El Senamhi reportó registros extremos de hasta 15 grados bajo cero en los municipios de Jesús de Machaca, en el departamento de La Paz, y Uyuni, en Potosí.

Asimismo, en la ciudad de El Alto se reportaron temperaturas de hasta ocho grados bajo cero, consolidándose como una de las regiones más afectadas por la ola de frío.

“El pronóstico indica que los siguientes días vamos a mantenernos con temperaturas entre los 8 y 6 grados bajo cero en la ciudad de El Alto”, explicó Peralta.

En la ciudad de La Paz, las temperaturas mínimas continúan descendiendo y se sitúan entre los dos y cuatro grados centígrados, a pocos días del inicio oficial de la estación de invierno.

Las autoridades recomendaron a la población tomar previsiones ante el descenso térmico, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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