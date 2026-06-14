“Que fluya el petróleo”: Trump anuncia un acuerdo “completo” con Irán y ordena reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo la culminación de un acuerdo con la República Islámica de Irán y ordenó la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, además del levantamiento del bloqueo naval estadounidense que permanecía vigente en la región.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que las negociaciones concluyeron exitosamente y celebró el entendimiento alcanzado entre ambas naciones.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!”, expresó Trump. En el mismo mensaje autorizó la apertura libre de peajes del estratégico paso marítimo y dispuso el retiro de las restricciones navales estadounidenses.

“Por la presente autorizo plenamente la apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y autorizo simultáneamente la eliminación inmediata del bloqueo naval de Estados Unidos”, señaló.

El anuncio concluyó con una referencia al restablecimiento del tráfico marítimo internacional y al flujo energético global. “Barcos del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”, escribió el mandatario.

El estrecho de Ormuz, ubicado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, es considerado una de las rutas marítimas más importantes del planeta debido al volumen de petróleo y gas que transita diariamente por sus aguas.

Horas antes del anuncio de Trump, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, había adelantado que las negociaciones entre Washington y Teherán habían concluido con éxito y que el acuerdo de paz sería firmado oficialmente el próximo 19 de junio en Suiza.

Según Sharif, el entendimiento contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes vinculados al conflicto, incluyendo escenarios regionales que durante las últimas semanas concentraron gran parte de la tensión en Medio Oriente.

El líder paquistaní destacó además el papel de los países mediadores que participaron en las conversaciones, especialmente Qatar, así como Arabia Saudita y Turquía, cuyos esfuerzos diplomáticos contribuyeron a acercar posiciones entre Washington y Teherán.

De acuerdo con el cronograma anunciado, durante los próximos días se desarrollarán reuniones técnicas para definir los mecanismos de implementación del acuerdo antes de la ceremonia oficial de firma, prevista para la próxima semana en territorio suizo.

La reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval representan uno de los movimientos más significativos en la región en los últimos meses, con potencial impacto en la estabilidad geopolítica de Medio Oriente y en los mercados energéticos internacionales.

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