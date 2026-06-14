Se estrella avión en Missouri: reportan la muerte de sus 12 ocupantes

Un accidente aéreo ocurrido cerca del Aeropuerto Butler Memorial, en el estado de Missouri, dejó un saldo de 12 personas fallecidas, según informaron las autoridades locales.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri (MSHP) confirmó que agentes estatales se desplazaron hasta el lugar del siniestro para brindar apoyo al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del condado de Bates, tras el reporte de un accidente aéreo mortal.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la institución señaló que, de acuerdo con los informes preliminares disponibles, todos los ocupantes de la aeronave perdieron la vida.

“Agentes de la policía estatal se encuentran en el lugar del accidente prestando apoyo al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del condado de Bates tras un accidente aéreo mortal ocurrido cerca del Aeropuerto Butler Memorial”, indicó la entidad.

Asimismo, añadió que “según los informes disponibles hasta el momento, todos los ocupantes (12 en total) han fallecido”.

Las autoridades no han revelado por el momento las identidades de las víctimas ni las posibles causas del accidente. Equipos de emergencia y personal especializado continúan trabajando en la zona mientras se desarrolla la investigación correspondiente.

Butler está ubicada aproximadamente a 65 millas (105 kilómetros) al sur de Kansas City. Se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen información adicional sobre las circunstancias que rodearon el siniestro.

Mira la programación en Red Uno Play