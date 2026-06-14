Cinco militares mueren tras estrellarse un avión de la Fuerza Aérea de India en Assam

Cinco personas fallecieron después de que un avión militar An-32 de la Fuerza Aérea de India se estrellara en la base aérea de Jorhat, ubicada en el estado de Assam, al noreste del país.

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave sufrió un accidente mientras realizaba operaciones en la instalación militar. Como consecuencia del impacto, cinco integrantes de la tripulación perdieron la vida.

Las autoridades confirmaron que el copiloto logró sobrevivir al siniestro y fue rescatado con vida para recibir atención médica.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las circunstancias del accidente ni sobre el estado de salud del sobreviviente.

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