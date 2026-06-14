Tragedia aérea en Brasil: dos helicópteros chocan en pleno vuelo y dejan fallecidos

Una de las aeronaves cayó sobre los terrenos de una iglesia abandonada y se incendió; las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes.
14/06/2026 11:41
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Al menos seis personas fallecieron en Río de Janeiro, Brasil, luego de la colisión de dos helicópteros en pleno vuelo, un accidente que movilizó a equipos de emergencia y autoridades aeronáuticas.
Reporte preliminar
Según los reportes preliminares, una de las aeronaves se precipitó sobre los terrenos de una iglesia abandonada tras el impacto y se incendió inmediatamente, generando una intensa columna de humo visible desde varios sectores de la ciudad.
Las autoridades confirmaron que las seis personas que se encontraban a bordo de las aeronaves perdieron la vida y que no se registraron sobrevivientes.
Equipos de bomberos y personal de rescate acudieron al lugar para controlar las llamas y asegurar el perímetro, mientras especialistas iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la colisión.
El hecho ha generado conmoción en Brasil debido a la magnitud de la tragedia y al elevado número de víctimas fatales.
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