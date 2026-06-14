Donald Trump cumple hoy 80 años en uno de los momentos más decisivos de su presidencia

El mandatario republicano llega a las ocho décadas convertido en uno de los pocos líderes estadounidenses que han alcanzado esa edad durante su paso por la Casa Blanca. Lejos de reducir su actividad, mantiene reuniones permanentes con asesores, líderes internacionales y equipos de seguridad nacional en un contexto marcado por tensiones globales.

La celebración de su cumpleaños coincide con momentos clave para su administración. Entre los temas que concentran la atención de Washington se encuentran las negociaciones relacionadas con la crisis en Medio Oriente y la participación de Estados Unidos en la próxima cumbre del G7, que se realizará en Francia.

Una celebración especial en la Casa Blanca

Para conmemorar la fecha, Trump tiene previsto participar en una velada de artes marciales mixtas de la UFC en la Casa Blanca, una organización con la que mantiene una estrecha relación desde hace años.

La elección del evento refleja una de las facetas más conocidas del mandatario, quien suele asistir a espectáculos deportivos y mantiene una cercana amistad con figuras vinculadas a la empresa de combate.

Un presidente bajo permanente atención

Desde su regreso al poder, Trump ha buscado proyectar una imagen de energía y actividad constante. Sus apariciones públicas, viajes y declaraciones continúan generando repercusión tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

La Casa Blanca sostiene que el presidente se encuentra en buenas condiciones para ejercer el cargo y destaca el ritmo de trabajo que mantiene a diario.

Un cumpleaños con impacto político

Más allá de la celebración, el cumpleaños número 80 de Trump llega en un momento de alta relevancia política para Estados Unidos. Su gestión enfrenta desafíos económicos, diplomáticos y de seguridad que marcarán el rumbo de los próximos meses.

Con una agenda cargada y la mirada puesta en los asuntos internacionales, Trump celebra una fecha histórica mientras continúa liderando una de las administraciones más observadas del mundo.

Donald Trump: datos de su biografía

Nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York.

Padres: Fred Trump, empresario inmobiliario, y Mary Anne MacLeod Trump.

Estudios: Se graduó en Economía en la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania en 1968.

Profesión: Empresario, promotor inmobiliario, productor televisivo y político.

Fue el 45.º presidente de Estados Unidos entre 2017 y 2021.

Regresó a la Casa Blanca tras ganar las elecciones de 2025.

Está casado con Melania Trump y tiene cinco hijos.

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