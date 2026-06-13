Un temblor de magnitud 5.3 sacudió el territorio mexicano, este sábado 13 de junio, y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia en las zonas afectadas. El Servicio Sismológico Nacional reportó que el epicentro se localizó a 26 kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, ubicado en el sureño estado de Guerrero.

El movimiento telúrico logró ser percibido con claridad en diversas colonias de la Ciudad de México, provocando que algunos ciudadanos desalojaran sus viviendas de manera preventiva. Sin embargo, las autoridades del Gobierno local explicaron en redes sociales que la alerta sísmica no se activó debido a que la magnitud de la energía liberada no superó los umbrales tecnológicos requeridos.

En las últimas horas, la actividad sísmica se ha concentrado de manera recurrente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, así como en Baja California y el occidente del país debido a la fuerte interacción entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica. Esta constante liberación de energía mantiene en alerta a regiones fronterizas de Estados Unidos como California, Texas y Arizona, donde el monitoreo de estos fenómenos es continuo debido a su proximidad geográfica.

Fuente: El Comercio.

Mira la programación en Red Uno Play