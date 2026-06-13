Para Carlos Cabrera, un presunto microcomercializador de drogas de 48 años conocido como alias “Pichichi”, el arranque de la Copa del Mundo era el momento más esperado del año. Cómodamente instalado en su casa de la urbanización Las Flores, en el populoso distrito limeño de San Juan de Lurigancho, seguía con atención la ceremonia de inauguración en Ciudad de México. Lo que nunca imaginó es que el espíritu mundialista tocaría a su puerta de una forma tan literal... y contundente.

Minutos después, dos enormes y coloridas figuras aparecieron en su entrada. Eran Clutch (el águila calva que representa a Estados Unidos) y Maple (el alce que simboliza a Canadá), dos de las mascotas oficiales del torneo norteamericano. Pero no venían a regalar balones ni a tomarse fotografías: armados con un mazo de metal, los personajes derribaron la puerta principal, permitiendo el ingreso táctico de una decena de agentes uniformados.

Las "mascotas" eran, en realidad, policías encubiertos del Grupo Terna del Escuadrón Verde, una unidad de élite de la Policía Nacional del Perú (PNP) especializada en combatir el delito común con altas dosis de ingenio.

Un plan de juego perfecto

El éxito del operativo no fue una casualidad, sino el resultado de un milimétrico trabajo de inteligencia. El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde, explicó a la prensa internacional cómo utilizaron la pasión del sospechoso en su contra:

"Gracias al trabajo de inteligencia nos dimos cuenta de que esta persona era un aficionado acérrimo al fútbol y estaba viviendo la fiebre del Mundial. Por ello, decidimos mimetizar al personal Terna como los muñecos del Mundial para poder llegar a él sin levantar sospechas y poder dar con su captura".

El engaño funcionó a la perfección. Al ver a los pintorescos personajes en el barrio, ni Cabrera ni los vecinos sospecharon absolutamente nada. Una vez dentro de la vivienda, las autoridades redujeron al sospechoso e incautaron un importante cargamento: 2,524 envoltorios (ketes) de pasta básica de cocaína, porciones adicionales de marihuana, dinero en efectivo y un arma de fuego con municiones.

En Perú, la microcomercialización de estupefacientes es un delito que acarrea penas de entre tres y siete años de prisión. Para alias "Pichichi" —quien ya tiene antecedentes penales y ha pasado nueve años tras las rejas— este Mundial terminó antes del primer pitazo inicial.

El "Método Terna": Deadpool, El Grinch y ositos cariñosos

Este curioso asalto ya le está dando la vuelta al mundo, pero para los habitantes de Lima no es una novedad. El Grupo Terna se ha vuelto célebre a nivel internacional por diseñar disfraces temáticos adaptados a la coyuntura para mimetizarse en zonas de alta criminalidad y sorprender a los delincuentes en sus propios terrenos.

El historial de la unidad es tan extenso como variado. Durante las festividades navideñas, es común ver a agentes disfrazados de El Grinch o Papá Noel para desarticular clanes familiares dedicados al tráfico de drogas. En las fechas de San Valentín, la estrategia se vuelve "romántica": un oficial se vistió recientemente de osita cariñosa con un cartel de amor para lograr que una sospechosa saliera voluntariamente de su casa, mientras que otro utilizó un disfraz de capibara —el roedor viral de las redes sociales— para ejecutar una captura en el distrito de Lurín.

La cultura pop y el cine también forman parte de su arsenal táctico; en operativos anteriores y demostraciones públicas, los policías han recurrido a trajes de personajes de terror como Freddy Krueger, superhéroes como Deadpool y Wolverine, e incluso a los entrañables personajes de El Chavo del 8.

Con datos de Infobae y 20 Minutos.

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