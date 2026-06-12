OIT aprueba histórico convenio para proteger a los trabajadores de plataformas digitales

Los representantes estatales, sindicales y empresariales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobaron este viernes un histórico convenio para garantizar el empleo decente para los trabajadores de las plataformas digitales.



El convenio, que entrará en vigor una vez sea ratificado por al menos dos miembros, se aprobó por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones en el plenario de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT, presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo.



El texto, alcanzado tras años de debates, tiene por objetivo que empleados del sector -por ejemplo, taxistas y repartidores empleados a través de aplicaciones- estén equiparados al resto de trabajadores en materias como el derecho a un salario mínimo y a seguridad social, o protección frente al despido.



El convenio reconoce que la economía de plataformas "está transformando significativamente el mundo laboral", abriendo nuevas vías para el empleo, aunque reconoce "déficits" en materia de trabajo decente en un entorno donde estas empresas operan con clientes y trabajadores en distintos países.



En ese contexto, el texto apela a cada Estado miembro a adoptar medidas para que el sector respete los derechos fundamentales en el mundo del trabajo, incluyendo la libertad de asociación y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y el uso de mano de obra infantil, la no discriminación y un entorno seguro y saludable.



También exhorta a los países que adopten el convenio -en los que entraría en vigor a los doce meses de la ratificación- a tomar medidas para una adecuada remuneración, "en ningún caso inferior al salario mínimo legal o negociado aplicable".



Por otro lado, pide medidas para garantizar a los trabajadores de plataformas digitales acceso a la protección de la seguridad social, a una correcta formación, y prohibir el despido o la "desactivación de la cuenta" de un trabajador por motivos discriminatorios o ilícitos.



El convenio hace notar el creciente uso de sistemas basados en algoritmos y otros métodos similares para evaluar el trabajo en plataformas y tomar otras decisiones sobre sus empleados, por lo que pide a los firmantes que los trabajadores sean informados de cómo se toman esas decisiones y tengan derecho a que sean revisadas.



Además, reconoce el derecho de los trabajadores a interrumpir una tarea cuando exista un peligro grave para su vida o su salud, e incorpora protecciones sobre los datos personales de los empleados, así como contra la violencia y el acoso, incluida la perpetrada en línea.



La adopción en el seno de la OIT, formalizada por el director general Gilbert Houngbo, fue recibida con aplausos en el plenario celebrado en el Palacio de las Naciones, la sede europea de Naciones Unidas, y fue celebrada tanto por representantes de trabajadores como de empleadores.



"Este nuevo convenio brindará un enfoque de derechos para que los Estados aborden, junto a los actores sociales, los nuevos desafíos en materia laboral, social y sindical", destacó el argentino Gerardo Martínez, vicepresidente de la conferencia y representante de los trabajadores.

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