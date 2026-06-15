¿Circulará por La Paz y El Alto? Conozca las protestas y corte de vías previstos para este lunes

La Policía Boliviana emitió una alerta ciudadana informando sobre las movilizaciones, marchas y bloqueos programados para este lunes 15 de junio en distintos sectores de las ciudades de La Paz y El Alto.

Movilizaciones

De acuerdo con el reporte actualizado por el Comando Departamental de la Policía, una de las concentraciones está prevista en la avenida Naciones Unidas, a la altura del Multifuncional, donde diferentes sectores sociales mineros a nivel nacional realizarán una marcha de protesta.

Otro punto de movilización se registrará en la avenida Montes, a la altura del surtidor Volcán, donde la Coordinadora de Apoyo a la Democracia también protagonizará una marcha.

Foto: Reporte de transitabilidad. Policía Boliviana.

Asimismo, en inmediaciones del Palacio Consistorial se desarrollará un mitin de protesta impulsado por la plataforma La Paz Limpia y colectivos de activistas feministas.

Federaciones

La Policía advirtió además que la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos “Túpac Katari” tiene prevista la toma de instituciones estatales y el bloqueo de calles y avenidas en diferentes puntos estratégicos de La Paz y El Alto.

Las autoridades informaron que la plaza Murillo permanecerá sin acceso debido al cierre de vías en el sector y recomendaron a la ciudadanía tomar rutas alternas para evitar retrasos en sus desplazamientos.

La institución policial exhortó a conductores y peatones a mantenerse informados sobre la evolución de las movilizaciones y planificar con anticipación sus recorridos durante la jornada.

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