ABC Habilitan vía bloqueada en la carretera Oruro–Potosí

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó la liberación y habilitación de un nuevo punto crítico de bloqueo en el tramo Llallagua–Ravelo, sobre la carretera Diagonal Jaime Mendoza, que conecta de manera directa a la ciudad de Oruro con el norte de Potosí y Sucre.

De acuerdo con el reporte institucional, personal de emergencia y trabajadores de microempresas de conservación vial se trasladaron de forma inmediata hasta el sector de Infernillos, con el objetivo de restablecer la transitabilidad en la plataforma de la vía.

Limpieza de la vía

En el lugar se procedió al retiro de piedras, rocas de gran tamaño y escombros que habrían sido colocados durante las movilizaciones, lo que impedía el paso normal de vehículos en este importante corredor carretero.

La intervención permitió la limpieza y habilitación progresiva de la plataforma de rodadura, mientras que en las próximas horas un equipo técnico realizará una evaluación para determinar posibles daños estructurales en la vía.

Mantiene en alerta

La ABC informó además que el personal de emergencia se mantendrá en alerta para atender cualquier nuevo punto de bloqueo que pudiera presentarse en el sector de Sikira, también en la Diagonal Jaime Mendoza.

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, junto a la ABC, ratificó su compromiso de mantener la Red Vial Fundamental transitables y seguras, garantizando la conexión entre regiones afectadas por las movilizaciones.

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