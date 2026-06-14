En Palmasola, cisterneros esperan hasta tres semanas para descargar combustible

Decenas de conductores de cisternas permanecen durante semanas en las inmediaciones de la refinería de Palmasola, en Santa Cruz, a la espera de descargar combustible, una situación que, según denuncian, se ha convertido en una rutina marcada por la incertidumbre, los gastos imprevistos y la distancia con sus familias.

Los transportistas aseguran que deben permanecer en sus camiones durante largos periodos, afrontando condiciones difíciles mientras esperan autorización para realizar la descarga.

“Dormimos en la cabina del camión, buscamos dónde comer, pagamos por una ducha y soportamos el frío. Ya no tenemos ni plata”, relató uno de los conductores afectados.

Los choferes señalaron que, además de las dificultades económicas, deben cumplir estrictas medidas de seguridad dentro de las instalaciones, utilizando equipos de protección durante toda la jornada y permaneciendo atentos ante cualquier convocatoria para ingresar.

Medidas más estrictas

Algunos transportistas afirman que la demora estaría relacionada con observaciones a la documentación y certificaciones requeridas para el combustible, aunque cuestionan las explicaciones recibidas.

“Nos dijeron primero que faltaba el certificado de calidad, pero sentimos que nos manipulan porque las respuestas cambian constantemente”, manifestó otro conductor.

Según los testimonios recogidos en el lugar, varios choferes acumulan semanas de espera. Incluso algunos aseguran haber permanecido más de un mes alejados de sus hogares.

Los conductores expresaron su preocupación por el impacto emocional y económico que genera la prolongada permanencia lejos de sus familias, mientras continúan aguardando la posibilidad de descargar combustible y retomar sus actividades laborales.

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