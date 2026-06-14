¿Cuánto cuestan las verduras en La Paz? Revise los precios actuales

El Mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz presenta este fin de semana que se cumple el día 45 de bloqueos, existe un panorama inusual, con menor presencia de productos y puestos de venta semivacíos, según el reporte desde el lugar.

De acuerdo con comerciantes, la llegada de productos se ha reducido, lo que ha generado una menor oferta de verduras en los diferentes puestos tradicionales del centro de abasto.

“Hay poca verdura y papa también hay poco. La papa está a 120, 100, hay de 90 y de 80”, señaló una vendedora del mercado.

Bajan precios

Según el reporte, algunos productos registraron una leve disminución en su precio en comparación con días anteriores, aunque aún se mantienen en niveles elevados.

“Un poco ha bajado, estaba a 140. La zanahoria está a 30, 25 y 20 según el tamaño”, indicó otra comerciante.

Entre otros productos, la libra de vainita se comercializa en aproximadamente 10 bolivianos, la arveja en 15, y la haba en 10 bolivianos. En el caso de la cebolla, la cuarta se encuentra en 40 bolivianos, mientras que la cebolla blanca llega hasta 50 bolivianos.

Los comerciantes también señalaron que la venta es reducida y que los consumidores adquieren cantidades mínimas debido a la situación económica.

“Están llevando cuarta, media, así”, explicó una vendedora.

El panorama refleja una reducción en la oferta de productos en uno de los principales centros de abasto de La Paz, en un contexto de variación de precios y menor abastecimiento en la canasta familiar.

Mira la programación en Red Uno Play