¿Se adelantarán las vacaciones de invierno en La Paz? Esto se sabe hasta ahora

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz informó que se prevé una reunión tripartita entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para evaluar un posible adelanto de las vacaciones de invierno en la gestión 2026.

La medida será analizada en función del comportamiento de las infecciones respiratorias agudas y las condiciones climáticas en las diferentes regiones del país, considerando que el descanso pedagógico será regionalizado.

Según el Sedes, no existirá una fecha única a nivel nacional, ya que cada dirección distrital y departamental definirá su calendario en coordinación con las instancias de salud y educación.

“Tenemos que sentarnos nuevamente a analizar los indicadores y las variables, y con base en eso se tomará una decisión técnica”, señaló una autoridad del Sedes La Paz.

Medidas de prevención

En ese marco, se recomendó a la población mantener medidas de prevención, reforzar la permanencia de estudiantes en sus domicilios cuando sea posible y considerar la modalidad de clases virtuales para evitar contagios en menores.

“Se recomienda que continuemos en clases virtuales y que los niños permanezcan en sus domicilios para evitar que se enfermen en este tiempo”, indicaron desde la institución.

En el caso de Santa Cruz, la Dirección Departamental de Educación maneja como fecha tentativa del descanso pedagógico entre el 6 y el 17 de julio.

Las autoridades educativas y de salud continúan evaluando indicadores para definir una decisión final sobre el calendario escolar 2026.

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