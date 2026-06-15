Medicamentos llegan a Cochabamba luego de superar puntos de bloqueo

La Gobernación de Cochabamba informó que logró el ingreso de cuatro camiones con medicamentos destinados al sistema de salud departamental, en medio de la cuarta semana de bloqueos que mantiene aislado al departamento.

A través de la Secretaría de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo, las autoridades departamentales realizaron acompañamiento en distintos puntos de bloqueo para habilitar el paso de los vehículos que transportaban los insumos médicos desde Santa Cruz hasta la ciudad de Cochabamba.

Según un comunicado difundido por la institución, los camiones arribaron durante la madrugada de este lunes 15 de junio. Los medicamentos están destinados principalmente a pacientes renales y a los establecimientos de salud que dependen del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

“Gracias a este trabajo coordinado, se garantiza el abastecimiento oportuno para pacientes renales y la población que recibe atención en los hospitales mediante el Sedes”, señala el comunicado oficial.

Tres de los cuatro camiones permanecen en el parque de la Gobernación, mientras que el cuarto fue trasladado al parqueo del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam). En tanto, autoridades departamentales sostienen reuniones de coordinación para definir la distribución inmediata de los medicamentos a los diferentes centros de salud.

La Gobernación anunció que la entrega de los insumos comenzará este lunes, con el objetivo de evitar el desabastecimiento en hospitales y garantizar la atención de pacientes que requieren tratamientos continuos.

El ingreso de los medicamentos se concreta en un contexto marcado por más de tres semanas de bloqueos en las carreteras del departamento, situación que ha afectado el abastecimiento de productos e insumos esenciales en Cochabamba.

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