Son 46 días que transportistas continúan varados en carreteras; quieren ir a casa

Transportistas que permanecen varados en distintos puntos de bloqueo del país denunciaron que atraviesan una situación crítica después de 46 días de inmovilización en las carreteras, marcada por la falta de alimentos, medicamentos, agua potable y abrigo.

Durante un contacto con medios de comunicación, los conductores relataron que sobreviven en condiciones extremas, enfrentando bajas temperaturas, enfermedades y una creciente preocupación por sus familias.

“Realmente estamos pasando un momento muy complicado. Las temperaturas están muy fuertes, muy frías, y no nos está llegando ningún tipo de ayuda. Nuestros colegas están sufriendo resfríos y no estamos siendo escuchados”, manifestó el transportista Ramiro Ponce.

Hambre y enfermedades

Los choferes aseguraron que muchos de ellos solo logran realizar una comida al día debido a la escasez de recursos y al elevado costo de los productos en las zonas donde permanecen bloqueados.

“Solo comemos una sola vez al día. En la tarde tomamos un té o nos dormimos con el estómago vacío porque las raciones ya no alcanzan”, relató José Chávez, quien permanece retenido junto a otros transportistas desde hace más de un mes.

Además de la falta de alimentos, denunciaron que existen conductores con enfermedades de base que ya no cuentan con medicamentos suficientes para continuar sus tratamientos.

“Hay una persona que toma tabletas especiales porque está mal del corazón y ya se le están terminando”, alertó Chávez.

Lejos de sus familias

Los afectados también describieron el impacto emocional de la prolongada permanencia en carretera y la incertidumbre sobre cuándo podrán regresar a sus hogares.

“La verdad es una tristeza no estar al lado de nuestra familia. Mi hija, mis padres y mi esposa me llaman todos los días. Lo único que les pido es paciencia”, expresó Ponce.

Requieren ayuda urgente

Los transportistas señalaron que se sienten abandonados y reclamaron una solución definitiva al conflicto, más allá de la asistencia humanitaria anunciada por instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y Cáritas.

“Ya no queremos seguir aquí. Queremos llegar a nuestros destinos y volver con nuestras familias”, afirmó Chávez.

Mientras tanto, una caravana humanitaria se dirige hacia algunos puntos de bloqueo para entregar alimentos, medicamentos, abrigo y atención médica a los conductores que continúan atrapados en las carreteras del país.

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