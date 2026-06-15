“Dio la vida por su bebé”: el desgarrador relato de la familia de la joven madre atropellada en Santa Cruz

Una joven madre de 25 años murió tras ser atropellada por un camión cuando intentaba salvar a su hijo de tres años, en la avenida Virgen de Luján, en Santa Cruz. La tragedia dejó a tres menores en la orfandad y una familia que ahora exige justicia.

Alejandra se encontraba dirigiéndose a una venta ubicada al frente de su vivienda junto a su pequeño hijo. Según explicó su madre, Teodora Quezada, el niño se adelantó y comenzó a correr hacia la avenida mientras ambos se dirigían al negocio.

“Estaban yendo a la venta y el bebé se adelantó. Como ella tenía problemas en una pierna y recién estaba recuperándose, no pudo alcanzarlo a tiempo”, contó.

La familia señaló que la joven aún se recuperaba de una fractura que había sufrido meses atrás y que le dificultaba caminar con normalidad. Pese a ello, hizo un esfuerzo desesperado para alcanzar al menor y evitar que fuera atropellado.

“Ella hizo el esfuerzo para alcanzar a su bebé. El bebé se salvó porque ella dio su vida por él”, relató su madre entre lágrimas.

La suegra de la víctima, Reina Claudia, explicó que era habitual que Alejandra cruzara la avenida para dirigirse a la venta junto a su hijo, quien había aprendido a caminar recientemente.

Los familiares denunciaron que el conductor del camión no habría auxiliado a la mujer tras el impacto y cuestionaron la actuación de las autoridades durante las primeras horas de la investigación.

“No hubo justicia. Mi nuera era una mujer trabajadora, una madre responsable que luchaba por sus tres hijos”, afirmó Reina Claudio.

Asimismo, la familia expresó su rechazo a la decisión judicial que otorgó detención domiciliaria al conductor y aseguró que no fue notificada oportunamente de la audiencia cautelar.

Alejandra deja tres hijos menores de edad, entre ellos un niño con síndrome de Down. Sus seres queridos la recuerdan como una mujer esforzada que trabajaba diariamente para sostener a su familia.

“Ella trabajaba incluso cuando estaba con muletas. Siempre buscaba la manera de salir adelante por sus hijos”, señalaron sus familiares.

Mientras el caso continúa en investigación, la familia mantiene su pedido de justicia y exige que se esclarezcan todas las circunstancias que rodearon el accidente que terminó con la vida de la joven madre.

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