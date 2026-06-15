Influencer ‘Iae Break’ reveló que se salvó de abordar el helicóptero en el que fallecieron Gaspi y Oliver Tree

El influencer y creador de contenido Thiago Alcântara, conocido en redes sociales como “Iae Break”, aseguró este domingo que estuvo invitado a participar en uno de los helicópteros que posteriormente se accidentaron en Río de Janeiro, dejando un saldo de seis víctimas fatales, entre ellas figuras del mundo musical y digital.

En un video difundido en sus plataformas digitales, el influencer relató visiblemente afectado que había sido convocado para formar parte del vuelo, pero que finalmente no abordó la aeronave debido a un compromiso previo.

“Oliver vino a Brasil para conectar con los brasileños… incluso se suponía que yo estaría hoy en el helicóptero, en este accidente; me invitaron, pero no pude ir porque tenía un compromiso previo”, expresó Alcântara en su testimonio.

Según su relato, el vínculo con el artista estadounidense Oliver Tree se habría fortalecido durante los últimos días, en los que ambos participaron en la grabación de contenido en distintos puntos turísticos de Río de Janeiro, material que fue compartido en redes sociales.

El influencer también destacó la relación con el productor musical brasileño Lucas Frota, quien al igual que Oliver Tree figura entre las víctimas del siniestro. “Oliver tenía un corazón enorme”, agregó en su mensaje.

De acuerdo con información difundida por medios locales como g1, otro productor musical, Victor WAO, también había sido invitado al vuelo, pero no llegó a embarcar.

Las autoridades informaron que el accidente involucró a dos helicópteros identificados como PP-MAC y PR-DJJ, en los que viajaban seis personas, todas fallecidas. Entre las víctimas se encuentran el piloto Alexandre Souza, el youtuber argentino conocido como Gaspi, el productor Lucas Frota, el director argentino Lucas Vignale, el cantante Oliver Tree y el piloto Charles Marsillac.

El caso generó gran repercusión en redes sociales, especialmente tras la difusión del testimonio de “Iae Break”, cuyo video se ha viralizado por el impacto emocional de su relato y la coincidencia temporal con la tragedia.

Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan en curso.

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