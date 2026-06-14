Caen cinco presuntos ladrones con 54 camisetas de la Selección Mexicana en San Pedro

Un operativo coordinado por la Policía Municipal de San Pedro Garza García culminó con la detención de cinco personas presuntamente involucradas en el robo de jerseys de la Selección Mexicana y otros artículos deportivos sustraídos de establecimientos comerciales del área metropolitana de Monterrey.

La captura se produjo después de que el sistema de monitoreo C4 emitiera una alerta sobre una camioneta color rojo, señalada por su posible participación en un robo reportado días atrás en Plaza Fiesta San Agustín.

Intentaron huir con decenas de jerseys de México, pero fueron capturados

Elementos municipales localizaron la unidad en el cruce de las avenidas Real San Agustín y Vasconcelos. Al intentar interceptarla, los ocupantes hicieron caso omiso a las indicaciones de los agentes e intentaron escapar tanto en el vehículo como a pie. Sin embargo, fueron alcanzados y asegurados por los uniformados.

Los detenidos fueron identificados como Omar, de 48 años; Nidia, de 32; Amparo, de 42; Yazmín, de 41; y Yadira, de 30 años.

Durante la inspección de la camioneta, los policías localizaron 54 playeras deportivas de distintas tallas, entre ellas jerseys de la Selección Mexicana, además de diversos artículos deportivos que aún conservaban etiquetas comerciales y sensores de seguridad.

De acuerdo con el reporte oficial, los sospechosos habrían reconocido que la mercancía provenía de distintos centros comerciales de la zona metropolitana de Monterrey, aunque será la autoridad investigadora la encargada de determinar el origen exacto de los productos y la posible participación de los detenidos en otros hechos similares.

Tras el operativo, las cinco personas fueron trasladadas a las instalaciones del C2 municipal y posteriormente puestas a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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