¿Mesada o ahorro? Especialista revela cómo iniciar la educación financiera

La educación financiera debería comenzar desde edades tempranas para que niños y adolescentes aprendan a administrar sus recursos y desarrollen hábitos económicos responsables, afirmó el analista Jaime Bravo durante una entrevista sobre finanzas personales.

¿Cuándo y cómo iniciar?

El especialista explicó que, si no se inició este aprendizaje en la niñez, la adolescencia sigue siendo una etapa adecuada para enseñar conceptos básicos como la elaboración de presupuestos, el control de gastos y la planificación del ahorro.

“Lo ideal es comenzar una educación financiera desde temprana edad, pero si no se ha hecho, la adolescencia es un buen momento para empezar”, señaló.

Bravo destacó la importancia de que los jóvenes administren una mesada o un monto periódico de dinero para aprender a organizar sus ingresos y gastos, así como a fijarse objetivos de ahorro.

“Por lo general, las personas ahorran lo que les sobra, cuando debería ser al revés: primero separar una parte para el ahorro”, explicó.

Metas a largo plazo

Según el analista, establecer metas concretas permite que los adolescentes comprendan el valor de postergar gastos inmediatos para alcanzar objetivos mayores, como adquirir algún bien o desarrollar proyectos personales.

Asimismo, recomendó introducir conceptos financieros como el crédito y la inversión para que los jóvenes comprendan las consecuencias de endeudarse y la importancia de generar rendimientos a largo plazo.

“El ahorro funciona mejor cuando tiene un propósito y una meta clara”, sostuvo.

Los padres deben dar el ejemplo

Bravo también remarcó que el ejemplo de los padres es fundamental en este proceso, ya que los hábitos financieros se transmiten principalmente mediante la práctica cotidiana.

“Si los padres hablan de ahorro, pero no ahorran, el mensaje pierde fuerza. El ejemplo es fundamental”, afirmó.

Señaló que el dinero debe ser entendido como una herramienta para alcanzar metas y no como un elemento negativo, promoviendo una relación más consciente y responsable con las finanzas personales desde edades tempranas.

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