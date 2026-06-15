La tragedia sacudió a seguidores de todo el mundo este fin de semana: Gaspi, conocido creador de contenido argentino con millones de seguidores en redes sociales por sus videos de entretenimiento y humor, y el cantante estadounidense Oliver Tree, famoso por su estilo excéntrico y éxitos como “Hurt” y “Alien Boy”, murieron tras un choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro.

Según reportes preliminares, las aeronaves colisionaron en pleno vuelo antes de precipitarse al suelo, causando la muerte de las seis personas que viajaban a bordo. Los videos compartidos por testigos reflejan la magnitud del accidente y han generado gran consternación entre fans y usuarios de redes sociales, quienes expresan su tristeza y sorpresa ante la inesperada tragedia.

Las autoridades brasileñas mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas de la colisión aérea y esclarecer cómo ocurrió el accidente.

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