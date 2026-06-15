¿Qué pasó con Gaspi? Así se desarrolló la tragedia que conmociona a millones

La muerte del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, provocó una profunda conmoción en el mundo del streaming, las redes sociales y el entretenimiento digital. El creador de contenido tenía 23 años y, según los reportes difundidos este domingo, viajaba en uno de los helicópteros involucrados en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil.

La noticia generó una inmediata repercusión en internet, donde miles de seguidores comenzaron a compartir recuerdos, videos y mensajes en homenaje a una de las figuras más influyentes de la nueva generación de creadores de contenido argentinos.

Cómo fue el accidente

De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, el siniestro ocurrió en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. Dos helicópteros habrían colisionado en pleno vuelo y posteriormente una de las aeronaves se incendió tras impactar contra el suelo.

Entre las víctimas también se encontrarían el director audiovisual argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree, quienes compartían actividades en Brasil durante los días previos al accidente.

Las autoridades continúan investigando las causas que provocaron la colisión.

Imagen captura RR.SS.

Una despedida que atraviesa fronteras

La repercusión de la noticia trascendió Argentina y llegó rápidamente a distintos países. Streamers, músicos, periodistas y personalidades de internet utilizaron sus redes sociales para expresar su dolor.

Uno de los mensajes más impactantes fue el de Ibai Llanos, quien escribió:

"Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi".

El español El Rubius también compartió una emotiva despedida, destacando la creatividad, el talento y la calidad humana del creador argentino.

A los homenajes se sumaron figuras como Marcelo Tinelli, Mario Pergolini, Migue Granados, Coscu, La Cobra y numerosas personalidades del ecosistema digital.

El recuerdo de Lucas Vignale

La tragedia también golpeó de lleno al mundo audiovisual. Lucas Vignale, reconocido director de videoclips y producciones musicales, fue despedido por artistas como Trueno, Bizarrap, Nicki Nicole, Duki, Wos y Milo J, con quienes había trabajado a lo largo de su carrera.

Racing Club, institución de la que era hincha y socio, también publicó un mensaje de condolencias para acompañar a familiares y amigos.

El mensaje sobre la muerte que volvió a viralizarse

Horas después de conocerse la noticia, miles de usuarios comenzaron a compartir una antigua publicación de Gaspi en la red social X.

"Cuando yo me muera, ahí va a ser el verdadero: corte", escribió en marzo de 2021.

La frase adquirió un fuerte significado para sus seguidores, ya que la palabra "corte" era una de las marcas distintivas de sus videos y acompañó gran parte de sus primeros contenidos.

También volvió a viralizarse una entrevista realizada en 2025, donde reflexionó sobre la muerte con su estilo característico.

Imagen captura RR.SS.

El legado de Gaspi

Gaspi se convirtió en uno de los creadores de contenido más populares de Argentina gracias a sus entrevistas callejeras, su humor espontáneo y una personalidad que conectó especialmente con el público joven.

Su saludo "buenass", su capacidad para improvisar y su mirada irreverente sobre la realidad lo transformaron en una figura única dentro del universo digital.

En 2022 fue distinguido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards y, en los últimos años, amplió su alcance internacional participando en proyectos, documentales y eventos masivos vinculados al streaming.

Mientras continúan las reacciones y homenajes en redes sociales, millones de seguidores recuerdan hoy a un creador que logró convertir su autenticidad en una marca propia y que dejó una huella profunda en toda una generación.

Con información de El Clarín.

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