La muerte de Gaspi continúa generando repercusiones en redes sociales. En las últimas horas, miles de usuarios comenzaron a compartir una publicación realizada meses atrás por Giorgio Armas, conocido popularmente como el "astrólogo de Boca", que muchos relacionaron con la tragedia ocurrida en Brasil.

El mensaje fue publicado el 26 de enero en su cuenta de X y decía: “Streamer famoso español o argentino tendrá un accidente en estos meses. Que tenga cuidado con los viajes”.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento del creador de contenido argentino, el posteo comenzó a circular masivamente y acumuló miles de comentarios, reacciones y compartidos. Muchos usuarios destacaron la coincidencia entre aquellas palabras y el accidente aéreo que terminó con la vida de Gaspi.

Sin embargo, el mensaje no mencionaba nombres ni detalles específicos, por lo que la asociación con el influencer surgió posteriormente entre los propios usuarios de las redes sociales.

La reacción del astrólogo

En diálogo con TN Show, Giorgio Armas se mostró profundamente afectado por la noticia y aseguró que mantenía una gran admiración por el joven creador.

“Estoy destruido. Es el más grande para mí”, expresó.

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron y alimentaron aún más la conversación en redes sociales, donde el tema se convirtió en una de las tendencias más comentadas.

Quién era Gaspi

Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, se convirtió en una de las figuras más populares del ecosistema digital argentino gracias a sus entrevistas callejeras, su humor irreverente y su estilo espontáneo.

Nacido en Buenos Aires, alcanzó notoriedad siendo apenas un adolescente. Con un micrófono y su característico saludo "Buenas", comenzó a recorrer las calles para interactuar con desconocidos, generando situaciones que rápidamente se volvieron virales.

A lo largo de los años construyó una comunidad de millones de seguidores en YouTube, Instagram y otras plataformas, transformándose en una referencia para toda una generación de jóvenes creadores.

En 2022 fue distinguido como Youtuber del Año en los Coscu Army Awards, reconocimiento que consolidó su lugar dentro de la escena digital argentina.

Tras un período alejado de la exposición pública, regresó en 2025 con "La vuelta de Gaspi", un proyecto más personal e introspectivo que mostró una faceta diferente de su vida y de su carrera.

Ese mismo año amplió su proyección internacional al participar en La Velada del Año V, organizada por Ibai Llanos en España. Para el evento atravesó una exigente preparación física que incluyó una importante transformación corporal y fue ampliamente documentada en redes sociales.

Una ola de homenajes

La noticia de su fallecimiento provocó una profunda conmoción entre seguidores, streamers, artistas y creadores de contenido de distintos países.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, videos históricos y recuerdos de algunos de sus momentos más emblemáticos. Muchos destacaron su autenticidad, creatividad y la capacidad que tuvo para conectar con millones de personas a través de un lenguaje propio y cercano a las nuevas generaciones.

Mientras continúan multiplicándose los homenajes, el nombre de Gaspi sigue ocupando un lugar central en las conversaciones digitales, donde sus seguidores recuerdan el legado de uno de los creadores de contenido más influyentes de los últimos años.

Con información de TN.

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