El lado más íntimo de Gaspi: la entrevista junto a su mamá que conmueve a las redes

Las redes sociales continúan llenándose de homenajes y recuerdos de Gaspi. Entre los videos que más se compartieron en las últimas horas, uno destaca por encima del resto: la entrevista que el creador de contenido realizó junto a su mamá, Michelle, en el programa Todo Pasa de Urbana Play.

La charla, emitida el 13 de noviembre de 2025, mostró una faceta poco conocida del influencer. Lejos del humor irreverente y las entrevistas callejeras que lo hicieron famoso, apareció el Gaspi más íntimo, acompañado por la persona que lo acompañó desde sus primeros sueños.

Los primeros videos en el living de su casa

Durante la entrevista, Michelle recordó que la pasión de su hijo por crear contenido apareció cuando era apenas un niño.

“Mamá, vení que te muestro esta, filmá”, relató entre risas, recordando cómo Gaspi armaba historias con sus muñecos favoritos en el living de la casa.

Según contó, el pequeño pasaba horas imaginando personajes y grabando escenas improvisadas con figuras como Batman, el Guasón y Max Steel.

Por su parte, Gaspi recordó que comenzó a subir contenido cuando tenía entre 13 y 15 años.

“La vida me llevó a agarrar una cámara y empezar a hablar. No tiene explicación alguna”, confesó.

En aquellos primeros años, los únicos espectadores eran familiares y amigos. Todo cambió cuando decidió independizarse siendo adolescente y empezó a recorrer las calles con una cámara en busca de historias.

Una infancia marcada por el esfuerzo

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista llegó cuando ambos recordaron una difícil etapa familiar en Chile.

Michelle contó que durante cinco años vivieron en La Serena, en una casa ubicada en un cerro, sin acceso a servicios básicos como agua corriente o electricidad.

“Vivimos donde podíamos, no donde queríamos. Construimos la casa los dos”, relató emocionada.

La mujer recordó que, pese a las dificultades económicas, siempre mantuvieron viva una promesa: recorrer el mundo juntos.

Cuando regresaron a Argentina, la situación tampoco fue sencilla. Sin una vivienda propia, encontraron refugio en un hogar de niños de Avellaneda, donde vivieron durante dos años mientras intentaban reconstruir sus vidas.

Gaspi reconoció que muchas de esas dificultades apenas las comprendía cuando era chico.

“Quizás en los peores momentos, cuando no teníamos dónde parar, yo no me daba cuenta”, admitió.

“Yo confío en vos”

La entrevista dejó una de las frases más recordadas de Michelle, que resumió la relación que mantuvo con su hijo durante toda su vida.

“Cuando él me decía que tenía un problema, yo le respondía: ‘Yo confío en vos’”.

La frase emocionó a los oyentes y hoy vuelve a resonar con fuerza entre quienes recuperaron aquella conversación.

Para la madre del creador de contenido, la confianza siempre fue el motor que impulsó a Gaspi a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles.

El motivo por el que decidió invitarla

Antes de finalizar la entrevista, Gaspi explicó por qué había querido compartir ese espacio con su mamá.

“Nunca estuvimos juntos en ningún lado y me parece bueno que la gente conozca que tengo mamá, que me ama y que nos amamos”.

La declaración provocó aplausos en el estudio y hoy se transformó en uno de los fragmentos más compartidos en redes sociales.

Entre videos, homenajes y recuerdos, aquella charla quedó como el retrato de un vínculo inquebrantable: el de una madre que nunca dejó de creer en su hijo y el de un joven que quiso mostrarle al mundo quién había estado a su lado desde el principio.

Con información de TN.

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