Una frase, una foto y una tragedia: El escalofriante mensaje de la joven que murió en salto extremo

La muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas durante una actividad de rope jump continúa generando conmoción en Brasil. A medida que avanza la investigación, las publicaciones que realizó horas antes del accidente comenzaron a viralizarse en redes sociales y adquirieron un significado profundamente emotivo.

La joven de 21 años participaba de una jornada de deportes extremos en la ciudad de Limeira, en el estado de São Paulo, cuando ocurrió el fatal accidente que hoy es investigado por la Justicia brasileña.

Antes del salto, María Eduarda compartió varias imágenes y videos desde el lugar donde se desarrollaba la actividad. Entre ellas, una historia de Instagram llamó especialmente la atención tras conocerse la tragedia.

“Quem foi a louca que me deixou vir pular de uma ponte?”, escribió en portugués.

Traducida al español, la frase significa: “¿Quién fue la loca que me dejó venir a saltar desde un puente?”.

Las imágenes que hoy conmueven a las redes

El mensaje estaba acompañado por una fotografía tomada en las inmediaciones del puente desde donde se realizaban los saltos.

En la imagen se observaba la estructura elevada sobre una amplia zona de vegetación, con el vacío debajo y el paisaje natural que rodeaba el lugar. La postal reflejaba la magnitud de la altura y el entorno elegido para la práctica de turismo aventura.

En otras publicaciones compartidas durante la jornada, la joven mostró un cartel con advertencias de seguridad instalado cerca de la denominada Ponte do Esqueleto, así como las pulseras de acceso entregadas a los participantes del evento.

Tras conocerse el desenlace, esas imágenes comenzaron a circular masivamente y generaron miles de comentarios de usuarios impactados por la coincidencia entre sus palabras y lo ocurrido horas después.

La investigación

El caso es investigado por las autoridades brasileñas, que intentan determinar las responsabilidades detrás de la organización de la actividad.

Según la información difundida hasta el momento, seis personas fueron detenidas inicialmente por su presunta vinculación con el hecho. Sin embargo, tres de ellas recuperaron la libertad pocas horas después.

Los tres acusados que permanecen bajo investigación son un bombero civil de 32 años, señalado como uno de los responsables del operativo, y otros dos hombres de 42 y 27 años.

Todos enfrentan cargos por homicidio con dolo eventual, una figura contemplada por la legislación brasileña cuando se considera que una persona asumió conscientemente el riesgo de provocar una muerte.

Un caso que reabre el debate sobre la seguridad

La tragedia provocó una fuerte repercusión en Brasil y reavivó el debate sobre los controles y protocolos de seguridad en actividades de turismo extremo.

Mientras la Justicia avanza con las pericias y la toma de testimonios, familiares, amigos y usuarios de redes sociales continúan recordando a María Eduarda a través de las publicaciones que compartió durante sus últimas horas.

Aquellas imágenes, que reflejaban expectativa y emoción por vivir una nueva experiencia, hoy se transformaron en uno de los recuerdos más conmovedores de una historia que impactó a todo el país.

Con información de Crónica

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