No era su turno: el error que provocó la muerte de Maria Eduarda en bungee

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, profesora de Educación Física de 21 años en Brasil, perdió la vida en un trágico accidente durante una actividad de bungee en el estado de São Paulo. Según las investigaciones preliminares, la joven no iba a ser la próxima en saltar, pero un detalle de coordinación provocó que se encontrara en el punto de lanzamiento en ese preciso momento.

Videos difundidos en redes sociales muestran a dos hombres sosteniendo a Maria Eduarda por encima de sus cabezas antes de arrojarla desde el puente Squelette, a unos 40 metros de altura. En las grabaciones se escuchan los gritos de los testigos alertando: “¡Chicos, la cuerda!”, intentando advertir sobre la falta del equipo de seguridad.

Tras el accidente, las autoridades brasileñas detuvieron a tres hombres acusados de “homicidio con dolo eventual”, al considerarse que podrían haber tenido conciencia del riesgo y actuado de manera negligente. La investigación continúa abierta para esclarecer cómo ocurrió el error que derivó en la tragedia.

Con información de Heraldo de México

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