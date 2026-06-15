Así cierra el dólar paralelo y el referencial este lunes 15 de junio en Bolivia

En una jornada de continuas fluctuaciones, el dólar estadounidense en el mercado informal boliviano cerró la tarde de este lunes 15 de junio cotizándose en Bs 9,91 para la compra y Bs 9,89 para la venta, según el monitoreo en tiempo real del portal especializado dolarboliviahoy.com.

El comportamiento de la divisa informal mostró volatilidad a lo largo del día. A primeras horas de la mañana (06:00), el billete verde inició la jornada con una cotización de Bs 9,92 para la compra y Bs 9,89 para la venta. Hacia el mediodía, el mercado experimentó un leve descenso, situándose en Bs 9,89 para la compra y Bs 9,88 para la venta, antes de repuntar ligeramente hacia el final de la tarde.

Brecha con la cotización oficial

Por otro lado, el Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó sus valores de referencia para esta misma jornada. La entidad estatal estableció el precio del dólar en Bs 9,81 para la compra y Bs 10,02 para la venta.

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BCB

La cotización de venta del BCB se mantiene así por encima de la franja del mercado paralelo, marcando la pauta de las operaciones oficiales en el sistema financiero regulado.

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