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Mypes alertan: recuperación económica tras bloqueos podría tardar hasta ocho meses

El sector reporta una inactividad del 90% y alerta sobre despidos y cierre de unidades productivas tras más de 40 días de conflictos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

15/06/2026 14:31

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Foto: Advierten que recuperación del sector podría tardar hasta 8 meses una vez finalizado los conflictos. Viceministerio de la Micro, Pequeña Empresa y Artesania.
La Paz

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Las micro y pequeñas empresas (Mypes) atraviesan una de las etapas más críticas de los últimos años debido a los bloqueos y conflictos que afectan al país. Desde el sector advierten que la recuperación económica podría demorar entre seis y ocho meses una vez restablecida la normalidad.

El presidente nacional de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Edwin Fernández, informó que la actividad productiva registra una inactividad cercana al 90%, situación que ha provocado una reducción significativa en la producción y comercialización de bienes.

Daños económicos

Según el dirigente, la paralización de rutas y las dificultades para acceder a materias primas e insumos han generado graves perjuicios para miles de emprendimientos y talleres productivos en diferentes regiones del país.

Fernández señaló que muchas unidades productivas se vieron obligadas a reducir personal o suspender operaciones debido a la caída de ingresos y la falta de liquidez para sostener sus actividades.

Recuperación a largo plazo

Asimismo, advirtió que incluso cuando finalicen los conflictos, la recuperación no será inmediata, ya que las empresas deberán reconstruir sus cadenas de suministro, recuperar mercados y reactivar su capacidad de producción.

Las Mypes constituyen uno de los principales generadores de empleo en el país y aseguran que la prolongación de la crisis podría profundizar las pérdidas económicas y laborales en los próximos meses.

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