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Túnez despide al técnico Sabri Lamouchi después de perder 1-5 contra Suecia

La decisión fue tomada tras la contundente derrota que sufrió el combinado africano en su debut mundialista.

EFE

15/06/2026 10:18

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Sabri Lamouchi, ex DT de Túnez. Foto: EFE.
Estados Unidos.

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La Federación Tunecina de Fútbol ha decidido despedir al técnico Sabri Lamouchi, horas después de que su selección fuese goleada por Suecia 1-5 en el partido de la primera jornada del grupo F que se disputó en Monterrey (México).


Lamouchi, que llegó al cargo en enero de 2026 en sustitución de Sami Trabelsi, también despedido tras la eliminación en la Copa África, ha dirigido a los Leones de Cartago en tan solo cinco partidos, con un balance de una victoria (1-0 ante Haití), un empate y tres derrotas. EFE

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