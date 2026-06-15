Guaqui: Suspenden la festividad del “Tata Santiago” por bloqueos

La tradicional festividad en honor al “Tata Santiago”, que se celebra cada mes de julio en la localidad de Guaqui, a orillas del lago Titicaca, fue suspendida este año debido a los conflictos sociales y bloqueos de caminos que afectan al país, especialmente al departamento de La Paz.

La determinación fue confirmada por los organizadores a través de un comunicado emitido por la “Morenada Verdaderos Hijos Legítimos de Guaqui”, firmado por los pasantes 2026, Lucio Quispe Choque y Juana Quispe Cruz.

“Pese a que ya se tenía todo organizado y encaminado para la festividad, mediante una votación se ha decidido suspender la festividad en honor a nuestro Tata Santiago por la presente gestión”, señala el documento.

Pasantes y prestes

Según el comunicado, la decisión fue asumida tras una reunión virtual realizada el pasado sábado 13 de junio, convocada por el párroco de la iglesia de Guaqui, padre Ramón Ino, en la que participaron prestes y representantes de distintas morenadas de la gestión 2026.

Durante el encuentro se evaluó la situación actual del país y se priorizó la seguridad de los devotos, danzarines y peregrinos que participan de esta importante celebración religiosa y cultural.

Los organizadores explicaron que la medida busca precautelar la integridad física de los participantes ante el contexto de bloqueos y dificultades de transitabilidad.

“Lamentando profundamente esta situación, hacemos llegar un abrazo fraterno y nuestras sinceras disculpas a todos los componentes de la morenada”, expresaron.

Mantener fe y tradición

Asimismo, invitaron a los devotos a mantener la fe y la tradición viva, a la espera de que el próximo año la festividad pueda desarrollarse con normalidad.

“Este tiempo de espera sea para acumular energías, de modo que el próximo año se vuelvan a volcar a los pies del Tata con más fuerza y devoción”, añadieron.

La festividad del “Tata Santiago” es una de las expresiones religiosas y folklóricas más importantes del país, caracterizada por la mezcla de devoción católica, danzas tradicionales, ferias y actividades culturales que cada año congregan a miles de visitantes.

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