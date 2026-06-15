Pobladores de Cocapata denuncian multas y amenazas por no participar en bloqueos en Cochabamba

Pobladores del municipio de Cocapata, en el departamento de Cochabamba, denunciaron presiones, sanciones económicas y amenazas para obligarlos a participar en los puntos de bloqueo instalados en distintas carreteras del país.

Las declaraciones surgen en medio de una creciente tensión por las medidas de protesta que afectan la transitabilidad en el occidente boliviano.

José Patzi, un poblador de Cocapata, aseguró que en varias comunidades se estarían imponiendo multas de entre 300 y 500 bolivianos a quienes se niegan a acudir a los bloqueos. Según su versión, estas acciones estarían siendo impulsadas por algunos dirigentes locales.

“Nos obligan a la fuerza con multas de 500, 400 y 300 bolivianos. Una persona del campo no puede ser obligada así, ni siquiera los adultos mayores enfermos”, afirmó

Patzi, quien también cuestionó las motivaciones políticas de las movilizaciones y señaló que no comparte los objetivos del sector que lidera estas medidas, en referencia al entorno político de Evo Morales.

El denunciante agregó que los bloqueos están afectando gravemente la economía de las comunidades, ya que productos agrícolas como la papa permanecen retenidos en camiones o almacenados sin poder ser distribuidos, lo que genera pérdidas para los productores.

“Tenemos papas en camiones bloqueados y también en el campo, y se están echando a perder”, lamentó.

En la misma línea, el exdirigente del municipio de Cocapata, Rubén Fernández, denunció que existiría una “lista negra” contra personas que no participan en los bloqueos, además de posibles amenazas vinculadas a mecanismos de “justicia comunitaria”.

Fernández pidió la intervención de instancias de derechos humanos ante lo que considera vulneraciones de derechos.

Asimismo, afirmó que los comunarios que no acuden a las protestas serían objeto de desprestigio, sanciones y hasta expulsiones de sus comunidades, lo que, según su versión, configura una situación de presión colectiva.

Este lunes en Cochabamba se mantienen múltiples puntos de bloqueo en las principales rutas del departamento, lo que ha obligado a suspender la salida de buses hacia el oriente, occidente y sur del país, generando dificultades en el transporte de pasajeros y el abastecimiento de productos.

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