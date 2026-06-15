Dictan detención preventiva en El Abra para acusado de abuso a menores en Cochabamba

La justicia dictaminó seis meses de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de El Abra para A., G., de 40 años, investigado por la presunta comisión de los delitos de violación agravada, abuso sexual y pornografía, tras haber sido señalado como un presunto depredador sexual con más de una decena de víctimas menores de edad.

De acuerdo con los antecedentes presentados por la abogada de las víctimas, Pamela Caballero, el imputado utilizaba videojuegos en línea para captar a menores de entre 12 y 18 años.

El caso fue descubierto luego de que uno de los menores afectados comenzara a manifestar un cuadro severo de depresión. Al ser interrogado por sus padres, el adolescente de 14 años confesó los abusos y reveló que el imputado lo extorsionaba; que el agresor le había asegurado que poseía registros audiovisuales de los vejámenes almacenados en su teléfono celular y que los difundiría si procedía a denunciarlo. Tras conocer la situación, los progenitores formalizaron la denuncia ante las autoridades competentes.

La captura del sujeto requirió una intervención de emergencia debido a un inminente riesgo de fuga. "Se tenía información de que el sujeto pretendía fugarse, ayer pretendía irse a Chile", precisó la defensa de las víctimas.

Para ejecutar la aprehensión, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público diseñaron un operativo de inteligencia en el cual una de las víctimas tuvo que contactar al agresor simulando mantener el escenario de confianza. Esta acción permitió localizar con precisión al imputado e interceptarlo antes de que pudiera abandonar el territorio nacional.

Las investigaciones del Ministerio Público continúan activas durante el periodo de detención preventiva fijado por el juez, con el fin de recolectar mayores elementos probatorios y determinar si existen más menores afectados.

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