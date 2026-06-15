730 litros de combustible ilegal tenían como destino Yapacaní: conductor fue enviado a la cárcel

Un conductor fue enviado con detención preventiva a un recinto penitenciario luego de ser sorprendido transportando 730 litros de gasolina sin la documentación correspondiente, durante un operativo de control realizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en el municipio de Montero, en el Norte Integrado de Santa Cruz.

Según el informe policial, los agentes interceptaron una camioneta en la que se hallaron varios bidones que contenían combustible. Durante la revisión, se verificó que los ocupantes del vehículo no contaban con documentos que acreditaran la legal tenencia ni el transporte de la gasolina.

Como resultado de la intervención, dos personas fueron aprehendidas y puestas a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

La audiencia cautelar se desarrolló en el municipio de Portachuelo, donde la justicia determinó la detención del conductor, quien se sometió a un procedimiento abreviado por el delito de almacenamiento ilegal de combustible.

En tanto, la mujer que viajaba como acompañante recuperó su libertad luego de que las investigaciones establecieran que no tenía conocimiento sobre el traslado del combustible en el motorizado.

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